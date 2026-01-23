Afyonkarahisar'da 96 yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın toprağa verildi

Koçbeyli köyünde düzenlenen cenaze töreni

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar’da 96 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Süleyman Kızgın, gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Süleyman Kızgın, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Kızgın için memleketi olan Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kaya ve protokol üyeleri katıldı. Kızgın, ikindi namazı sonrası gerçekleştirilen törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi