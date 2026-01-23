Afyonkarahisar'da 96 yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın toprağa verildi

Afyonkarahisar’da 96 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Süleyman Kızgın, memleketi Koçbeyli köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 18:10
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:10
Afyonkarahisar'da 96 yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın toprağa verildi

Afyonkarahisar'da 96 yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın toprağa verildi

Koçbeyli köyünde düzenlenen cenaze töreni

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar’da 96 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Süleyman Kızgın, gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Süleyman Kızgın, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Kızgın için memleketi olan Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kaya ve protokol üyeleri katıldı. Kızgın, ikindi namazı sonrası gerçekleştirilen törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi

Hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası Belediyesi selin yaralarını sarıyor — Güzelçamlı'da 107,8 kilogram yağış
2
Osmangazi'de Demirtaş Sakarya Mahallesi'ne Kapalı Pazar Alanı Temeli Atıldı
3
Efeler Belediyesi'nden Yağmur Mesaisi: Ekipler Sahada, Risklere Anında Müdahale
4
Afyonkarahisar'da 96 Yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın Toprağa Verildi
5
Uludağ'da Sömestr Yoğunluğu Drone Görüntüleriyle Dikkat Çekti
6
Hitit Üniversitesi'nin 'Kalp Masajı Aparatı' Türk Patentini Aldı
7
Afyonkarahisar'da 96 yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın toprağa verildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları