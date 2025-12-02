Afyonkarahisar'da Anaokulu Sağlık Taraması: 15 Temmuz Şehitler Anaokulu'nda AFSÜ Ekibi

AFSÜ ekipleri, Afyonkarahisar'daki 15 Temmuz Şehitler Anaokulu'nda minik öğrencilere sağlık taraması yaptı; aileler ve eğitimciler programı beğendi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:41
Afyonkarahisar'da anaokulu öğrencilerine sağlık taraması

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Şehitler Anaokulunda öğrenim gören minik öğrencilere yönelik kapsamlı bir sağlık taraması gerçekleştirildi. Uygulama, öğrencilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve ailelerin bilgilendirilmesini amaçladı.

Tarama ekibi

Taramayı gerçekleştiren AFSÜ ekibinde, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Ahmet Afşin Kundak ve Doç. Dr. Ayşe Tolunay Oflu, İnt. Dr. Rida Nur Özaslan ve İnt. Dr. Ayşe Rabia Aydoğan ile Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalından Dt. Huriye İşçi Uluışık yer aldı.

Okul yönetimi ve veliler memnun

15 Temmuz Şehitler Anaokulu Müdürü Hülya Teke, tarama programının öğrenciler, eğitimciler ve veliler tarafından beğeniyle karşılandığını belirtti. Teke, ailelerin bilgilendirilmesini de kapsayan program için öğretmenler ve okul çalışanları adına AFSÜ ekibine teşekkür etti.

