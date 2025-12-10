Afyonkarahisar'da çekici bariyerlere çarptı: Afyonkarahisar-Konya yolu 20 dakika kapandı

Afyonkarahisar'da çekici bariyerlere çarptı, yol tek yönlü kapandı

Olay Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi; trafik kısa süreli aksadı

Afyonkarahisar'da üzerinde otomobil taşıyan bir çekicinin kontrolü kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun bir yönü yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapandı.

Kaza, Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üzerinde otomobil taşıyan çekici, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çekici devrilme tehlikesi geçirerek ardından refüje girerek durabildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, çekiciyi yol ortasından başka bir çekici ile kaldırdı ve kara yolu tekrar trafiğe açıldı. Çekicinin kaldırılmasıyla birlikte yoldaki trafik normale döndü.

AFYONKARAHİSAR’DA ÜZERİNDE TAŞIDIĞI OTOMOBİL İLE KONTROLDEN ÇIKAN ÇEKİCİNİN BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU YAŞANAN TRAFİK KAZASINDA AFYONKARAHİSAR-KONYA KARAYOLUNUN BİR YÖNÜ YAKLAŞIK 20 DAKİKA TRAFİĞE KAPALI KALDI.