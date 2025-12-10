DOLAR
Afyonkarahisar'da çekici bariyerlere çarptı: Afyonkarahisar-Konya yolu 20 dakika kapandı

Işıklar beldesi yakınlarında otomobil taşıyan çekicinin bariyerlere çarpması sonucu Afyonkarahisar-Konya kara yolunun bir yönü yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 11:58
Afyonkarahisar'da çekici bariyerlere çarptı, yol tek yönlü kapandı

Olay Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi; trafik kısa süreli aksadı

Afyonkarahisar'da üzerinde otomobil taşıyan bir çekicinin kontrolü kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun bir yönü yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapandı.

Kaza, Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üzerinde otomobil taşıyan çekici, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çekici devrilme tehlikesi geçirerek ardından refüje girerek durabildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, çekiciyi yol ortasından başka bir çekici ile kaldırdı ve kara yolu tekrar trafiğe açıldı. Çekicinin kaldırılmasıyla birlikte yoldaki trafik normale döndü.

6
