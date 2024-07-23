Afyonkarahisar'da Dağlık Alanda Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'da Yangın Alarmı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dağlık alanda meydana gelen örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Yangının Çıktığı Yer

Yangın, ilçeye bağlı Koçyatağı köyünde bulunan Başarap mevkiindeki ot ve çalılık alanda belirsiz bir sebeple başladı.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Yangını bildiren ihbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine Şuhut İtfaiye Ekipleri ve Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve iş makineleri sevk edildi.

Çalışmalar Devam Ediyor

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma yürütmektedir. Yangının sebebi henüz tespit edilememiştir.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.