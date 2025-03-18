Afyonkarahisar'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

Afyonkarahisar'da Devlet Övünç Madalyası Töreni Düzenlendi

Afyonkarahisar'da, 2 şehit ailesi ve 7 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Tören, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Anlamlı Konuşması

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, törende yaptığı konuşmada, "tarihi şanlı zaferlerle dolu necip Türk milletinin evlatları olarak gurur yaşadıklarını" ifade etti. Yiğitbaşı, ülkenin barış ve güvenliği için terörle mücadeleden sınır ötesi harekâtlara kadar, canlarını feda eden kahramanlar için milletçe şükran borçlu olduklarını vurguladı.

Konuşmasında, "Devlet Övünç Madalyası, yurt içi ve yurt dışında, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasında, milli menfaatlerine katkıda bulunanlara verilen bir madalyadır. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz bu fedakarlığın en önemli nişaneleridir" dedi.

Madalya Takdim Töreni

Konuşmanın ardından, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edilecek şehit ve gazilerin öz geçmişleri okundu. Vali Yiğitbaşı, şehitler Şükrü Karadirek ve Hakan Köroğlu'nun yakınları ile gaziler Ömer Özkan, Mehmet Yanık, Ahmet Karakülah, Hamdi Taş, Ali İhsan Tınaztepe, Ramazan Ülgüç ve Sencer Balık'a madalya ve beratlarını takdim etti.

Törene Katılan İsimler

Törene, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan ve pek çok diğer yetkili katıldı.

Afyonkarahisar'da Valilik Toplantı Salonu'ndaki törende, 2 şehit ailesi ile 7 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Afyonkarahisar'da Valilik Toplantı Salonu'ndaki törende, 2 şehit ailesi ile 7 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.