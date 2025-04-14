Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Kişi Sahte Altınla Yakalandı

Afyonkarahisar'da, sahte altın satışı yaparak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekipler, Uzun Çarşı'da faaliyet gösteren kuyumculara sahte gram altın satmaya çalışan şahısları takibe aldı. Yapılan detaylı çalışmalar ve kamera kayıtlarının incelemesi sonucu A.A. (47) bir sokakta yakalandı.

A.A.'nın üzerinde yapılan aramada, sahte olarak tasarlanmış 13 tane 1 gram altın, 2 adet 22 ayar gram altın, 2 gerçek gram altın ve 2 gerçek çeyrek altın ele geçirildi. Diğer şüpheli A.S. (28) ise kaldığı otel odasında yakalandı. A.S.'nin, dolandırıcılık suçundan 3 sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyet güçleri, şüphelilerin 7 esnafa toplamda 27 sahte gram altın sattıklarını belirledi. Zanlıların kiralık bir araçla il dışından geldikleri ve bir otelde konakladıkları da tespit edildi.

Afyonkarahisar'da, kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da, kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.