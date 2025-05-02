Afyonkarahisar'da Düğün Maliyetlerine Sınırlama Getirildi

Afyonkarahisar'da Düğün Masraflarına Sınırlama Uygulanacak

Afyonkarahisar'ın Çayırbağ, Sülümenli ve Susuz beldelerinde, aileleri zor durumda bırakan yüksek maliyetli düğünler için yeni sınırlamalar getirildi. Belediyelerin encümenleri, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda masrafların azaltılması amacıyla tavsiye kararları alarak düğün geleneklerinde önemli değişiklikler gerçekleştirdi.

Toplantıda Belirlenen Yeni Kurallar

Afyonkarahisar Valiliği, "2025 Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde il genelinde düzenlenen bir toplantıyla yerel yöneticiler ve muhtarların katılımını sağladı. Toplantı sonrası, düğünlerinde yüksek masraflar oluşan aileler için Çayırbağ, Sülümenli ve Susuz beldelerinin encümenleri, yeni kurallar belirledi.

Bu kurallar arasında, düğünlerde geline takı olarak yalnızca 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe takılması, gereksiz kıyafet ve ayakkabı alışverişinin önlenmesi, "dürü" adı altında hediye dağıtımının yasaklanması gibi maddeler yer aldı. Ayrıca, düğün süresinin 3 günden 1 güne indirileceği ve misafirlere sadece bir gün yemek ikram edileceği belirtildi. Bu süreçte alkollü içeceklerin verilmemesi ve havaya silahla ateş edilmesinin engellenmesi de kararlaştırıldı.

Belediye Başkanlarından Açıklamalar

Çayırbağ Belediye Başkanı Ender Kiraz, aldıkları kararların maliyetleri en aza indirmeye yönelik olduğunu ve belde halkından olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. Kiraz, "Düğün masrafları, bazı vatandaşlar için büyük bir yük oluşturuyordu. Bu nedenle maddi anlamda zorluk çeken ailelerimize destek olmak amacıyla bu tavsiyeleri geliştirdik," şeklinde konuştu.

Sülümenli Belediye Başkanı Hüseyin Varol da yeni önlemlerle düğün masraflarının neredeyse yarı yarıya azalacağını kaydetti.

Vatandaşların Görüşleri

Yeni evlenen Emre Tıkır, düğünlerinin bir günde tamamlanmasından ve bu süreçte masrafların asgariye indirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Gelin Büşra Tıkır ise geleneksel olarak takılan 8-10 bilezik yerine kendisine daha az bir takı istenmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çayırbağ, Sülümenli ve Susuz beldelerinde "yüksek maliyetli" düğünlerle ilgili şikayetler üzerine masrafları azaltmak için belediyelerin encümenleri yeni tavsiye kararları alınmasını sağladı. Çayırbağ Belediye Başkanı Ender Kiraz (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çayırbağ, Sülümenli ve Susuz beldelerinde "yüksek maliyetli" düğünlerle ilgili şikayetler üzerine masrafları azaltmak için belediyelerin encümenleri yeni tavsiye kararları alınmasını sağladı. Çayırbağ Belediye Başkanı Ender Kiraz (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.