Afyonkarahisar'da erken teşhisle meme kanseri yenildi

Afyonkarahisar'da 56 yaşındaki Nihal Balık, KETEM'de tespit edilen meme kanserini ameliyat ve yaklaşık altı ay süren ışın tedavisiyle atlattı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 12:08
CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da sağlık kontrolü için gittiği merkezde meme kanseri olduğu tespit edilen kadın, erken teşhis sayesinde vakit kaybetmeden başlanan tedaviyle sağlığına kavuştu.

Nihal Balık (56), dört çocuk annesi olmasına rağmen hasta hissetmediği halde geçen yıl aile hekimine başvurdu. Aile hekiminin yönlendirmesiyle Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)'de yapılan taramada memesinde kitle bulundu. Balık, ameliyat ve yaklaşık altı ay süren ışın tedavisi sonrası sağlığına kavuştu.

Tedavi süreci ve mesajı

Düzenli kontrolleri devam eden Balık, teşhis sonrası hayatının bir süre zorlaştığını ancak tedavi boyunca moralini yüksek tuttuğunu belirtti. Balık, "Doktor mememde küçük bir leke gördüğünü söyleyince şok oldum. Hiç ağrım, sancım yoktu. Açıkçası biraz da o yüzden şaşırdım." dedi.

Balık, erken teşhis sayesinde hemen tedaviye başlanmasının kendisini rahatlattığını vurgulayarak, "Herkese kontrollerini yaptırmasını öneriyorum. Hiç kimse korkmasın. 'Bu bende olmaz' demesinler. Herkeste çıkabilir. Erken teşhisle hastalığı yendim." diye konuştu.

KETEM'den uyarı: Tarama hayat kurtarıyor

Belgin Abacı (KETEM doktoru) merkezde meme, kolon ve rahim kanseri taramasının yapıldığını, yaş gruplarına göre ücretsiz taramalar uyguladıklarını belirtti. Abacı, "Meme kanserinde de erken teşhis önemli. O yüzden taramalar yapıyoruz. Yılda bir klinik meme muayenesi yapıyoruz. Özellikle 40 ile 69 yaş arası kadınlarda şikayet olsun olmasın mamografi çekiyoruz. Kadınlara kendi kendine meme muayenesini anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'da sağlık kontrolü için gittiği merkezde meme kanseri olduğunu öğrenen 56 yaşındaki Nihal Balık (sol 2), erken teşhis sayesinde vakit kaybetmeden başlanan tedaviyle hastalıktan kurtuldu.

