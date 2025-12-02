Çanakkale Boğazı'nda Sis Sonrası Transit Gemiler Saat 12.00'de Açıldı
Kapanma ve yeniden açılma
Çanakkale Boğazı, sabah saat 08.30 itibarıyla yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Görüş mesafesinin düşmesi üzerine uygulanan kapatma kararı, sisin etkisini yitirmesinin ardından sona erdi. Boğaz, saat 12.00 itibarıyla tekrar çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.
Yaşanan gelişme, bölgedeki deniz trafiğinin normale dönmesini sağladı.
