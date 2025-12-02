Çanakkale Boğazı'nda Sis Sonrası Transit Gemiler Saat 12.00'de Açıldı

Yoğun sis nedeniyle sabah 08.30'da kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini yitirmesiyle saat 12.00'de çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:07
Kapanma ve yeniden açılma

Çanakkale Boğazı, sabah saat 08.30 itibarıyla yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Görüş mesafesinin düşmesi üzerine uygulanan kapatma kararı, sisin etkisini yitirmesinin ardından sona erdi. Boğaz, saat 12.00 itibarıyla tekrar çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

Yaşanan gelişme, bölgedeki deniz trafiğinin normale dönmesini sağladı.

