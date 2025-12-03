Amasya Merzifon'da Kaçak Alkol Operasyonu: 615 Şişe, 30 Bidon Ele Geçirildi

Operasyon ve ele geçenler

Amasya’nın Merzifon ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 615 şişe ve 30 bidon kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin müşterek çalışmasında, ilçede faaliyet gösteren iki şüphelinin il dışından temin ettikleri etil alkol kullanarak el yapımı sahte/kaçak alkol ürettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 550 adet şişelenmiş mükerrer bandrollü kaçak alkol, 35 adet 0,5 litrelik pet şişede kaçak alkol ve 30 adet 5 litrelik bidonda kaçak alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. ve M.K. isimli şahısların, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tutuklandığı açıklandı.

