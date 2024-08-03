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Afyonkarahisar'da Eski Kız Arkadaşını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da eski kız arkadaşını bıçakla öldüren Y.Ç. tutuklandı, S.T.'nin cenazesi defnedildi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 19:59
Afyonkarahisar'da Eski Kız Arkadaşını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Trajik Olay

Afyonkarahisar'da bir parkta çıkan kavganın ardından, eski kız arkadaşı S.T.'yi (19) bıçaklayarak öldüren zanlı Y.Ç. (23) tutuklandı.

Olayın Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde işlemlerin tamamlanmasının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Y.Ç., adliyeye sevk edildi. Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre, Y.Ç. ifade verirken susma hakkını kullandı, ancak savcılıkta suçlamaları reddetti.

Görgü tanıklarının kimliğini belirttiği Y.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Genç Kızın Cenazesi

Öldürülen S.T.'nin cenazesi, yakınları tarafından Şuhut ilçesine götürülerek Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Bu trajik olayın ardından, S.T. ve ailesinin güvenliği için herhangi bir güvenlik talebi yapılmadığı bildirildi.

Olay Anı

Y.Ç., olayın gerçekleştiği Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda eski kız arkadaşı S.T. ile buluştu. Kavganın ardından zanlı olay yerinden kaçtı ancak polis ekipleri tarafından İscehisar ilçesinde yakalandı.

Bu üzücü olay, toplumda kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda daha fazla önlem alınması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Afyonkarahisar'da bir parkta kavga ettiği eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı...

Afyonkarahisar'da bir parkta kavga ettiği eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da bir parkta kavga ettiği eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı...

Afyonkarahisar'da bir parkta kavga ettiği eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

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