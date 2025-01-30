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Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 1 Ölü

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. Olay ayrıntıları haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 18:45
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 1 Ölü

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası Can Aldı

Afyonkarahisar'da meydana gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. B.K. yönetimindeki 34 BDR 35 plakalı otomobil, merkeze bağlı Susuz beldesinde Ç.U'nun kullandığı 34 MFG 602 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Yaralanan Ç.U, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kazanın gerçekleştiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, hem yerel halkı hem de sosyal medyayı derinden etkiledi.

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