Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, bir okul servis minibüsü ile bir otomobil arasında meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Henüz sürücüleri belirlenemeyen 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü, Alagöz köyü yakınlarında 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından şarampole devrilen otomobilde toplamda 5 kişi bulunan yolculardan 3’ü, acil müdahalelere rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan 2 kişinin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olay yerine intikal eden sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, yaralıları hızlı bir şekilde Afyonkarahisar’daki hastanelere sevk etti.

Servis Minibüsünün Durumu

Kazanın ardından yapılan incelemelerde, okul servis minibüsünün o esnada boş olduğu ve köyden öğrenci almak üzere hareket ettiği anlaşıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.