DOLAR
37,9 -0,06%
EURO
41,06 0,03%
ALTIN
3.766,88 -0,03%
BITCOIN
3.193.033,98 -0,45%

Afyonkarahisar'da Feci Kaza: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda baba ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 01:05
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 01:21
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, baba ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Olay, Bağcılar köyü yakınlarında, İ.G. (40) idaresindeki 20 AGL 880 plakalı otomobilin, karşı yönden gelen E.C. tarafından kullanılan 35 F 1137 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazanın ardından alınan ihbar üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ancak, İ.G. kazanın olduğu yerde yaşamını yitirirken, kızı G.G. (13) ise Dinar Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı araçtaki M.G. (11), H.G. (8), H.G. (42) ve diğer araç sürücüsü E.C. yaralandı. Yaralılar, Dinar Devlet Hastanesi, Sandıklı Devlet Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı yaşamını yitirdi...

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı yaşamını yitirdi...

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti
2
Kırgızistan'daki Ahıska Türkleri Ramazan'ın Son Teravih Namazını Kıldılar
3
Türkiye'nin Yeni Büyükelçisi Yıldırımgeç, Ramaphosa'ya Güven Mektubunu Sundu
4
Türkiye, Moldova'ya Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi Veriyor
5
Suriye'de Yeni Genel Müftü Usame Rifai Atandı
6
Myanmar'daki Depremler İle Askeri Hükümetten Uluslararası Yardım Çağrısı
7
Foça'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

Sürücü Belgelerinde Dönüşüm: Tek Tip Dijital Ehliyet Uygulaması Başlıyor

100.000 TL Kredi Çekecekler Dikkat! Faiz Oranları Artıyor

Yapı Kredi Gençlere 15.000 TL Destek Sunuyor!

EYT’lilere 8.000 TL Emekli İkramiyesi! Refah Paketi Yolda

Emekli Promosyonlarında yeni karar geliyor! 31.500 TL'ye Yükseliyor!

28 Mart’ta e-Devlet Üzerinden Ödemeler Başlıyor: PTT'den Doğrudan Ödeme Seçeneği