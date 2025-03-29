Afyonkarahisar'da Feci Kaza: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, baba ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Olay, Bağcılar köyü yakınlarında, İ.G. (40) idaresindeki 20 AGL 880 plakalı otomobilin, karşı yönden gelen E.C. tarafından kullanılan 35 F 1137 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazanın ardından alınan ihbar üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ancak, İ.G. kazanın olduğu yerde yaşamını yitirirken, kızı G.G. (13) ise Dinar Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı araçtaki M.G. (11), H.G. (8), H.G. (42) ve diğer araç sürücüsü E.C. yaralandı. Yaralılar, Dinar Devlet Hastanesi, Sandıklı Devlet Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.