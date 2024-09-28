Afyonkarahisar'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası Meydana Geldi

Afyonkarahisar'da gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 18. kilometresinde meydana geldi.

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

Edinilen bilgilere göre, A.A. (48) yönetimindeki 34 UV 7811 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen M.O. (36) idaresindeki 26 GP 773 plakalı tırın dorsesine ve N.Y. (35) tarafından sürülen 26 TH 474 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonucunda, kamyonette bulunan U.G. (56) yaşamını yitirdi. Yaralı olan kamyonet ile otomobil sürücüleri, olay yerine çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze İşlemleri

Yapılan incelemeler sonrasında U.G.'nin cenazesi morga götürüldü. Kaza hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu tür kazaların önüne geçmek için sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Afyonkarahisar'da kamyonet, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kamyonet, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kamyonet, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.