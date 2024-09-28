DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.242.902,9 0,29%

Afyonkarahisar'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:16
Afyonkarahisar'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası Meydana Geldi

Afyonkarahisar'da gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 18. kilometresinde meydana geldi.

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

Edinilen bilgilere göre, A.A. (48) yönetimindeki 34 UV 7811 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen M.O. (36) idaresindeki 26 GP 773 plakalı tırın dorsesine ve N.Y. (35) tarafından sürülen 26 TH 474 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonucunda, kamyonette bulunan U.G. (56) yaşamını yitirdi. Yaralı olan kamyonet ile otomobil sürücüleri, olay yerine çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze İşlemleri

Yapılan incelemeler sonrasında U.G.'nin cenazesi morga götürüldü. Kaza hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu tür kazaların önüne geçmek için sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Afyonkarahisar'da kamyonet, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti...

Afyonkarahisar'da kamyonet, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kamyonet, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti...

Afyonkarahisar'da kamyonet, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kamyonet, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti...

Afyonkarahisar'da kamyonet, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Çin Kıtalar Arası Balistik Füze Testiyle Küresel Güç Dengesini Yeniden Hatırlattı
3
Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmen Teknesi Alabora Oldu
4
Darende'de Depremzedelere 256 Yeni Konut Kasım'da Teslim Edilecek
5
Lübnan'da Hastaneler Tahliye Ediliyor: Kriz Derinleşiyor
6
Galatasaray'da Karaborsa Bilet Satışı İddialarına Soruşturma
7
Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 41.586'ya Yükseldi

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor