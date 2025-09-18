Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü M.K. yakalandı

Afyonkarahisar'da, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:05
Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü M.K. yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.K. gözaltına alındı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında yeni bir yakalamaya imza attı.

Ekipler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'yi tespit ederek gözaltına aldı.

Örgütün sözde kadın yapılanmasında yer aldığı belirlenen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

