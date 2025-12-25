DOLAR
Afyonkarahisar'da Frig Vadisi ve Sultandağı'na Tarihi Yapı Hibeleri

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında, Frig Vadisi ve Sultandağı'ndaki tarihi yapı projelerine TKDK destekli hibeler görüşüldü.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:39
Afyonkarahisar'da Frig Vadisi ile Sultandağı ilçesinde, tarihi yapılara aktarılacak hibe desteklerine yönelik projelerin hazırlanması amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı Başkanlığı ve Katılımcılar

Toplantıya Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlık etti. Katılımcılar arasında Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İhsaniye Kaymakamı Koray Yanıktepe, Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci, il müdürleri, ilgili kurum müdürleri, dernek başkanları ve proje ekipleri yer aldı.

Hibe Destekleri ve Proje Hazırlıkları

Toplantıda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hibe desteği sağlanacak olan FRİGYA Yerel Eylem Grubu Derneği (Frigya YEG) ile Sultandağı Yerel Eylem Grubu Derneği (Sultandağı YEG) tarafından yürütülecek faaliyetler ele alındı. Katılımcılar, tarihi yapıların güçlendirilmesine yönelik hibe mekanizmaları ve proje hazırlık süreçleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

