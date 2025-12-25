Afyonkarahisar'da Frig Vadisi ve Sultandağı'na Tarihi Yapı Hibeleri

Afyonkarahisar'da Frig Vadisi ile Sultandağı ilçesinde, tarihi yapılara aktarılacak hibe desteklerine yönelik projelerin hazırlanması amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı Başkanlığı ve Katılımcılar

Toplantıya Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlık etti. Katılımcılar arasında Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İhsaniye Kaymakamı Koray Yanıktepe, Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci, il müdürleri, ilgili kurum müdürleri, dernek başkanları ve proje ekipleri yer aldı.

Hibe Destekleri ve Proje Hazırlıkları

Toplantıda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hibe desteği sağlanacak olan FRİGYA Yerel Eylem Grubu Derneği (Frigya YEG) ile Sultandağı Yerel Eylem Grubu Derneği (Sultandağı YEG) tarafından yürütülecek faaliyetler ele alındı. Katılımcılar, tarihi yapıların güçlendirilmesine yönelik hibe mekanizmaları ve proje hazırlık süreçleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

AFYONKARAHİSAR’DA TARİHİ FRİG VADİSİ İLE SULTANDAĞI İLÇESİNDE TARİHİ YAPILAR İÇİN HAZIRLANACAK PROJELERE AKTARILACAK HİBELER İÇİN BİR ARAYA GELİNDİ.