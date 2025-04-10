Afyonkarahisar'da 'Girişimde Kadın Gücü' Programı Düzenlendi

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Girişimde Kadın Gücü' programında önemli açıklamalarda bulundu. Sönmez, önümüzdeki süreçte 6 bin 500 kadın girişimciye ulaşma hedefleri olduğunu ve 100 girişimci kadına iş geliştirme desteği sağlayacaklarını belirtti.

TÜRKONFED'in, 31 federasyon ve 373 dernek aracılığıyla 100 bini aşkın işletmeyi temsil eden Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü konumunda olduğunu ifade eden Sönmez, bünyelerindeki şirketlerin toplamda 7 milyon kişiye istihdam sağladığını vurguladı.

Proje Hedefleri ve Faaliyetler

Sönmez, TÜRKONFED'in her yıl birçok projeyi hayata geçirdiğini ve yılda 50'den fazla saha etkinliği gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Farklı projelerimiz, etkinliklerimiz ve saha ziyaretlerimiz sayesinde doğrudan iş insanlarıyla temas kurma imkanımız oluyor. İş dünyasının karşılaştığı yeni dinamikleri sahadan öğreniyoruz" dedi.

Kadın Girişimcilerin Güçlendirilmesi

Sönmez, kadınların iş gücünde daha güçlü yer almasının ülke ekonomisinin dayanıklılığı, yerel kalkınma ve ulusal rekabet gücü açısından stratejik bir gereklilik olduğunu belirtti. "Girişimde Kadın Gücü" projesinin kapsayıcı kalkınmanın sahadaki bir yansıması ve geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu ifade eden Sönmez, Türkiye'nin 81 ilinde binlerce girişimci kadına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

"2024-2026 döneminde daha büyük bir etki yaratmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kadınlar arasındaki iş birliği ağlarını güçlendireceğiz," diyen Sönmez, projenin önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından katılımcılara yönelik sunumlar gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da bir otelde, "Girişimde Kadın Gücü" programı düzenlendi. Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez (sol 4) programa katıldı.

Afyonkarahisar'da bir otelde, "Girişimde Kadın Gücü" programı düzenlendi. Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez (sol 4) programa katıldı.