Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti

Denetim detayları ve yakalamalar

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 27 Ekim-4 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, il genelinde yoğun bir denetim faaliyeti yürütüldü. Polis ekipleri, bir hafta içinde kapsamlı kimlik ve araç sorgulamaları gerçekleştirdi.

Öne çıkan rakamlar: Bu süreçte 7 bin 737 şahıs ile 2 bin 973 araç sorgulandı; aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denetimlerde hapis cezası bulunan 1 şahıs dahil hapis cezası bulunan 10 şahıs ve ifadesinin alınmasına yönelik 6 şahıs olmak üzere aranması bulunan toplam 16 şahıs yakalanmıştır. 7 bin 737 şahıs, 2 bin 973 araç sorgusu yapılmıştır. Denetimlerde 3 tabanca, 10 kurusıkı tabanca, 16 tüfek, 251 adet sentetik ecza maddesi, 10 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirilmiştir. Denetimlerde ele geçirilen 22 bıçakla ilgili şahıslara 64 bin 966 TL para cezası kesilmiştir"

Emniyet birimleri, kamu güvenliğinin sağlanması ve suç unsurlarının tespitine yönelik denetimlerin süreceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’DA SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 8 BİNE YAKIN KİŞİNİN KİMLİK SORGULAMASI YAPILIRKEN, DENETİMLERDE ONLARCA RUHSATSIZ SİLAHLA UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ.