Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti

Afyonkarahisar'da 27 Ekim-4 Kasım 2025 tarihlerinde polis denetimlerinde 7.737 kişi kimlik sorgulandı, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 11:07
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti

Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti

Denetim detayları ve yakalamalar

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 27 Ekim-4 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, il genelinde yoğun bir denetim faaliyeti yürütüldü. Polis ekipleri, bir hafta içinde kapsamlı kimlik ve araç sorgulamaları gerçekleştirdi.

Öne çıkan rakamlar: Bu süreçte 7 bin 737 şahıs ile 2 bin 973 araç sorgulandı; aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denetimlerde hapis cezası bulunan 1 şahıs dahil hapis cezası bulunan 10 şahıs ve ifadesinin alınmasına yönelik 6 şahıs olmak üzere aranması bulunan toplam 16 şahıs yakalanmıştır. 7 bin 737 şahıs, 2 bin 973 araç sorgusu yapılmıştır. Denetimlerde 3 tabanca, 10 kurusıkı tabanca, 16 tüfek, 251 adet sentetik ecza maddesi, 10 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirilmiştir. Denetimlerde ele geçirilen 22 bıçakla ilgili şahıslara 64 bin 966 TL para cezası kesilmiştir"

Emniyet birimleri, kamu güvenliğinin sağlanması ve suç unsurlarının tespitine yönelik denetimlerin süreceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’DA SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 8 BİNE...

AFYONKARAHİSAR’DA SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 8 BİNE YAKIN KİŞİNİN KİMLİK SORGULAMASI YAPILIRKEN, DENETİMLERDE ONLARCA RUHSATSIZ SİLAHLA UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ.

AFYONKARAHİSAR’DA SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 8 BİNE...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
2
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk
3
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
4
Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı
5
Marles: "Çin Dünyanın En Büyük Askeri Yığınağını Yapıyor" — Avustralya Donanmasını Güçlendiriyor
6
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti