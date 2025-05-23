Kurtulmuş, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Fialaire'yi Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fransa Cumhuriyeti Senatosu Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Bernard Fialaire ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Fransa Cumhuriyeti Senatosu Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Bernard Fialaire ve beraberindeki heyeti kabul etti." ifadelerine yer verildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fransa Cumhuriyeti Senatosu Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Bernard Fialaire ve beraberindeki heyeti kabul etti.