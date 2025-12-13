Ataşehir'de Otel Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Ataşehir ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir otelde çıkan yangında, söndürme çalışmaları sürüyor.

Olayın son durumu

Yangının çıktığı otelde görevli ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar yangının çıkış sebebi tespit edilemedi.

Gelişmeler takip ediliyor

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor; yetkili kurumların açıklamaları bekleniyor. Bölgedeki gelişmeler an be an takip ediliyor.

