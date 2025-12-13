DOLAR
Güllü’nün Ölümü: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Tutuklandı

Yalova’da terastan düşerek ölen şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı; Sultan Nur Ulu'ya ev hapsi verildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 08:25
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 08:53
Yalova’daki olayda yeni gelişme: Sultan Nur Ulu’ya ev hapsi

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı fiziki ve teknik takip kapsamında, olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu ve diğer şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Zanlılar, İstanbul’da gözaltına alınırken, Sultan Nur Ulu’nun babası ise Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Gülter’i tasarlanarak kasten öldürme suçundan tutukladı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilerek ev hapsi cezasına çarptırıldı. Diğer üç şüpheli ise serbest bırakıldı.

İfadelerine başvurulan Sultan Nur Ulu, verdiği ifadede Tuğyan Gülter’in annesini öldürdüğünü itiraf etti. Ulu ifadede şunları söyledi: "Güllü abla yüz cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinden az yukarı kısmına sarılarak itti".

Soruşturma ve yargı süreciyle ilgili gelişmeler, ilgili birimlerce takip ediliyor.

