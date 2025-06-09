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Afyonkarahisar'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralıların durumu hayati tehlike taşımıyor.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 14:36
Afyonkarahisar'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da İki Araç Çarpıştı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 6 kişi yaralandı. Olay, Afyonkarahisar-Konya kara yolu üzerinde, Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi.

Kazanın Detayları

Y.T. (50) yönetimindeki 64 KT 103 plakalı otomobil, H.A. (66) tarafından kullanılan 26 FL 555 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrasında her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza ihbarı üzerine olay yerine açıklama sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Aldığımız bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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