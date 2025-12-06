Afyonkarahisar'da İki Tır ve Otomobilin Karıştığı Kaza: 1 Yaralı

Afyonkarahisar Bolvadin yakınlarında iki tır ile bir otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü yaralandı, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:12
Kaza Bolvadin Kemerkaya yakınlarında gerçekleşti

Afyonkarahisar'da, Bolvadin ilçesi Kemerkaya beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, iki tır ile bir otomobil çarpıştı. Olayda otomobil sürücüsü yaralanırken, faciadan dönüldü.

Edinilen bilgilere göre, İ.K. idaresindeki 61 ADA 400 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı M.K. yönetimindeki 06 EKB 693 plakalı tır ile çarpıştı. Arkadan gelen N.Ş. idaresindeki 06 NS 998 plakalı otomobil ise tırlara çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık durumu ile ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

