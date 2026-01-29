Afyonkarahisar'da İmam Hatip Okulları Toplantısı: Miraç Sünnetci'den 'Eğitimin Nitelikli Artışı' Mesajı

Miraç Sünnetci, Afyonkarahisar'da düzenlenen İmam Hatip okulları toplantısında eğitimin nitelikli artışının ve milli-manevi değerlerin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:50
Afyonkarahisar'da İmam Hatip Okulları Toplantısı

Miraç Sünnetci: "Amacımız, eğitimin nitelikli artışını sağlamak"

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, kentte eğitimin niteliğini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

Toplantı, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen başkanlığında Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

Sünnetci konuşmasında: "İlimizdeki eğitim kalitemizdeki nitelikli artışla geleceğimizi, yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz. Evlatlarımızın akademik başarıları kadar milli ve manevi değerlerle de donatılmış olmaları Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda öncelikli hedefimizdir. Gençlerimizin güçlü değerlerle geleceğe hazırlanmaları da bizleri birleştiren ortak sorumluluğumuzdur. Bunu başarmak için eğitime gönül vermiş ve katkı sunmuş tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı, Sünnetci’nin konuşmasının ardından İşleyen’in değerlendirmeleriyle devam etti; karşılıklı görüş alışverişi, sahadaki uygulamalara ilişkin değerlendirmeler ve iyi dileklerle sona erdi.

