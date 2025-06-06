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Afyonkarahisar'da Kadınların Atık Malzemelerle Yaratıcı Çözümleri Gelire Dönüşüyor

Kadın Kültür Evi'nde atık malzemelerden üretilen ürünler, kadınların aile bütçesine katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 12:57
Afyonkarahisar'da Kadınların Atık Malzemelerle Yaratıcı Çözümleri Gelire Dönüşüyor

Afyonkarahisar Kadın Kültür Evi'nde Yenilikçi Projeler

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde bulunan Kadın Kültür Evi, kadınların atık malzemeleri değerlendirerek yaratıcı ürünler elde ettikleri bir merkez haline geldi. Mükemmel bir iş birliği ile hayata geçen bu projede, kadınlar katıldıkları kurslarla el sanatları öğrenip aile bütçelerine katkı sağlamaktadırlar.

Atık Malzemelerden Elde Edilen Ürünler

Kadın Kültür Evi Müdürü Tülay Sulupınar, atık malzemelerden yaptıkları ürünlerin satışından elde edilen gelirin, kursiyerlerin ailelerine katkı sağladığını belirtiyor. Kurslarda, dikiş, nakış, kanaviçe, tel kırma ve tel sarma gibi çeşitli el sanatları öğretiliyor.

Özgün Ürünler

Sulupınar, “Nevresim dikiyoruz. Önlük, yastık, minder ve tablo işliyoruz. Kot pantolonlardan çanta ve yelek yaptık. Perdecilerden toplanan atık tülden çelenk çiçeği ve saç tokası ürettik,” diyerek yaptıkları ürünleri sıraladı.

Öğrenme ve Eğlenme Fırsatı

Kursiyerlerin aldıkları eğitim sayesinde kendilerini geliştireceğine inandığını söyleyen Sulupınar, kadınların eğlenerek öğrenmelerinin önemine vurgu yaptı. Kursa katılan yabancı uyruklu kursiyer Aya Ünal ise, “İki yıl önce kursa başladım. Oyuncak ördüm, tel kırma ve dikiş de öğrendim. Zamanımız güzel geçiyor ve satış da yapıyoruz,” dedi.

Bu tür projelerin, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekonomik bağımsızlığı artırma konusunda önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Kadın Kültür Evi, hem eğitici bir ortam sunmakta hem de kadınların ekonomik kazanç sağlamalarına yardımcı olmaktadır.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesindeki Kadın Kültür Evi'nin kursiyerleri, atık...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesindeki Kadın Kültür Evi'nin kursiyerleri, atık malzemelerden yaptıkları ürünlerin satışından gelir elde ediyor. Yabancı uyruklu kursiyer Aya Ünal (sağda), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesindeki Kadın Kültür Evi'nin kursiyerleri, atık...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesindeki Kadın Kültür Evi'nin kursiyerleri, atık malzemelerden yaptıkları ürünlerin satışından gelir elde ediyor. Yabancı uyruklu kursiyer Aya Ünal (sağda), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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