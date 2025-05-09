DOLAR
38,74 -0,29%
EURO
43,64 -0,38%
ALTIN
4.158,03 -1,35%
BITCOIN
3.991.005,99 -0,34%

Afyonkarahisar'da Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ise hayati tehlike arz etmiyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 17:50
Afyonkarahisar'da Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'da, bir kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kazada yaralananların arasında 6 çocuk bulunuyor.

Kaza Detayları

İ.K. (41) idaresindeki 63 AHN 756 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun Anıtkaya köyü yakınlarında, K.Ö. (19) yönetimindeki 03 VS 277 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışma sonucunda sürücüler ile kamyonette bulunan Ş.K. (32) ve 6 çocuk yaralandı.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Kaza ihbarı üzerine hızlıca sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgiler doğrultusunda, yaralıların durumunun hayati tehlike taşımadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 9 kişi...

Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 9 kişi...

Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
2
Kocaeli'de Motosiklet- Beton Mikseri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Adana'da 'Orman Benim' Kampanyası Düzenlendi
4
Bodrum'da Orman Yangınlarına Karşı Hava ve Karadan Denetim Artırıldı
5
Uluslararası Hava Yolu Şirketleri Türkiye'de Diyarbakır'ı Tanıttı
6
Karabük Üniversitesi KAPGEM ile Kamu Politikalarına Bilimsel Katkı Sağlıyor
7
İzmir'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanık Yargılanıyor: Tehdit ve Hakaret İddiası

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği