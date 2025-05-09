Afyonkarahisar'da Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'da, bir kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kazada yaralananların arasında 6 çocuk bulunuyor.

Kaza Detayları

İ.K. (41) idaresindeki 63 AHN 756 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun Anıtkaya köyü yakınlarında, K.Ö. (19) yönetimindeki 03 VS 277 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışma sonucunda sürücüler ile kamyonette bulunan Ş.K. (32) ve 6 çocuk yaralandı.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Kaza ihbarı üzerine hızlıca sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgiler doğrultusunda, yaralıların durumunun hayati tehlike taşımadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.