Afyonkarahisar'da LÖSEV Parkı Açıldı

Afyonkarahisar'da Selçuklu Mahallesi'ndeki parka 'LÖSEV Parkı' adı verildi; park oyun alanı, halı saha, basketbol sahası ve yürüyüş yolu ile modern bir yaşam alanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:36
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Selçuklu Mahallesi Şehit İrfan Sefa Caddesi üzerinde yer alan parka ‘LÖSEV Parkı’ ismi verildi.

Açılışta Başkan Köksal'ın Mesajı

Belediye Başkanı Burcu Köksal, isim verilme töreninde lösemi ile mücadele eden çocuklara güzel dileklerini iletti. Köksal, "LÖSEV Parkı, lösemiyle mücadele eden çocuklarımızın, ailelerinin, gönüllülerin ve LÖSEV’in büyük çabasının bir simgesi olacaktır. Her ağacında, her oyun alanında, çocuklarımızın gülüşleriyle birlikte yaşama sevincini hatırlayacağımız bir park burası. Geçtiğimiz Ramazan ayında LÖSEV’in düzenlediği iftar programında, o pırıl pırıl çocuklarımızla, iyileşmiş gençlerimizle ve aileleriyle bir aradaydık. O gün gözlerinde gördüğüm umut ışığı, bugün bu parkın adında yeniden parlıyor. Güçlü, mücadeleci ve yürekli çocuklarımızın ışığı, hepimize yol gösteriyor" dedi.

Parkın Özellikleri

Toplam 3 bin 3 yüz metrekarelik geniş bir alana sahip olan LÖSEV Parkı; 3 yüz metrekarelik çocuk oyun alanı ve fitness grubu, 7 yüz metrekarelik halı saha, 350 metrekarelik basketbol sahası ve 5 yüz metrelik tartan pist yürüyüş yolu ile her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanı sunuyor.

