Isparta'da 'Arı Kovanı' Operasyonu: 850 Milyon TL'lik Kara Para Ağı Çökertildi

Isparta merkezli 'Arı Kovanı' operasyonunda 6 ay süren soruşturmada 850 milyon TL'lik yasa dışı para trafiği ortaya çıkarıldı; 40 gözaltı, 13 tutuklama.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 16:12
6 aylık teknik ve analiz çalışması sonucunda büyük çaplı yasa dışı para trafiği deşifre edildi

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 6 ay süren teknik ve analiz çalışmaları neticesinde büyük çaplı bir yasa dışı işlem ağı deşifre edildi.

Yapılan incelemelerde 417 banka hesabı ile 23 kripto varlık hesabı mercek altına alındı. Hesaplarda toplam 850 milyon TL tutarında yasa dışı işlem hacmi tespit edilirken, bu paranın 157 milyon TL'lik kısmının kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.

Emniyet güçleri, operasyonu 25 Kasım Salı günü Isparta merkezli olarak Antalya, Amasya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya, Manisa ve Şanlıurfa'da eş zamanlı şekilde gerçekleştirdi. Operasyonda toplam 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 25–28 Kasım tarihleri arasında adli makamlara sevk edilenler arasından 27 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 13 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon ve soruşturma sürecine ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

