Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Çalıştayı Kastamonu'da Masaya Yatırıldı

Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Çalıştayı Kastamonu'da gerçekleşti

Kastamonu Üniversitesi yürütücülüğünde, Karadeniz Otizm Federasyonu tarafından sunulan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen Güçlü Baba Güçlü Özel Birey projesi kapsamında Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Çalıştayı düzenlendi. Etkinlik, Kastamonu Merkez Spor Salonu Mutlu Kafe'de gerçekleştirildi ve Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Doç. Dr. Havva Kaçan, Huriye Boyraz ile akademisyenler, öğrenciler ve projede gönüllü özel birey ve aileleri katıldı.

Proje çalışmaları ve hedefleri

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Havva Kaçan, çalışmada 20 baba ve 20 özel birey ile yürütülen 11 atölye programının büyük bölümünün tamamlandığını, Aralık ayında gerçekleştirilecek müzik atölyesinin ardından projenin kapanışının yapılacağını belirtti. Doç. Dr. Kaçan, projenin temel hedefini babaların duygusal farkındalık kazanması ve çocuklarıyla daha nitelikli zaman geçirmesi olarak özetledi ve şu ifadeleri kullandı: 'Babalar toplumda çoğu zaman güçlü olmak rolüyle hareket ediyor ve duygusal yüklerini bastırabiliyor. Psikiyatrist eşliğinde duyguların ifadesi, şefkatli yaklaşım ve rahatlama egzersizleri gibi çalışmalar yaptık. Ebru sanatı, doğa sporları ve ata binme gibi etkinliklerde baba-çocuk etkileşimini güçlendirdik. 20 babanın da 11 atölyeden geçmesi bizim için çok önemliydi.' Kaçan ayrıca projenin Türkiye'de örnek bir çalışma olduğunu, deneyimlerin rapor haline getirilip Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sunulacağını ve çözüm üreten politikalara dönüşmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Hizmetler ve yerel ihtiyaçlar

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, ilde 3 bin 650 özel birey ve ailesine hizmet verildiğini belirterek özel birey ve ailelerinin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını söyledi. Köksalan, sağlanan hizmetler arasında evde bakım yardımı, engelli kimlik kartı işlemleri ve evde bakımı mümkün olmayan bireylere özel bakım merkezlerinde yatılı hizmetlerin bulunduğunu aktardı. Ayrıca Kastamonu'nun en büyük ihtiyaçlarından biri olan resmi engelli bakım merkezi ve gündüzlü bakım merkezi için 20 dönümlük arazi tahsis edildiğini, bu yatırımın 2026 yılı yatırım programına alınmasının beklendiğini ifade etti ve 'İnşallah bu yatırımın müjdesini hep birlikte alacağız' dedi.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ’NİN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE KAPSAMINDA "GÜÇLÜ BABA GÜÇLÜ ÖZEL BİREY ÇALIŞTAYI"DAN ÖZEL BİREYLER VE AİLELERİ KONUŞULDU. ÇALIŞTAYDA KONUŞAN KASTAMONU AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ HARUN KÖKSALAN, "İLİMİZDE 3 BİN 650 ÖZEL BİREY VE AİLESİNE HİZMET VERİYORUZ" DEDİ.