Bursa’da ‘1 Kitap 1 Fidan’ ile 700 Fidan Toprakla Buluştu

Bursa’da ‘1 Kitap 1 Fidan’ ile 700 fidan toprağa verildi

Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen ‘1 Kitap 1 Fidan’ kampanyasında kütüphanelere ulaştırılan her kitap bağışı bir fidana dönüştü. Bursa’nın fethinin 700’üncü yılı anısına dikilen 700 fidan, Çağlayan Mahallesi’nde toprakla buluşarak geleceğe yeşil bir miras bırakıldı.

Projenin amacı ve uygulama

Çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir kent bırakmak hedefiyle gerçekleştirilen etkinlikte, belediye kütüphanelerine ve vatandaşlardan gelen kitap bağışları sayesinde yeni fidanlar toprakla buluşturuldu. Bu çalışma, kesimlerde yok olan ağaçların yeniden yeşermesine katkı sağlayacak 700. Yıl Ormanı oluşturma hedefinin ilk adımı olarak tanımlandı.

Katılımcılar ve etkinlik

Etkinliğe Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, DASKUT Arama Kurtarma Derneği Ekip Lideri Recep Genişler, muhtarlar, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kampanyanın önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Baktığınız zaman, kitap da fidan da aslında insanlığın ve insanoğlunun geleceği demektir. Bir kitap, bir gencin veya bir insanın ömrünü, hatta geleceğini şekillendirebilir. Aynı şekilde bir fidan da insanın rahat nefes almasına, oksijene, suya ve doğanın kendini yenileyebilmesine büyük katkı sağlar. Ben parlamentoda milletvekilliği yaptığım dönemde, defalarca düz kesimin doğru bir iş olmadığını meclis kürsüsünden dile getirdim. Araştırma ve soru önergeleri verdim. Çünkü ben de bir ormancı çocuğuyum. Rahmetli babam yüksek orman mühendisiydi. Eskiden damgalama yöntemiyle yaşlanmış, ömrünü doldurmuş ağaçlar kesilir; yenileri ağaçlandırılarak doğanın döngüsü korunurdu. Ancak düz kesim yaptığınızda yaşlı, genç, sağlıklı, hasta fark etmeksizin olan her şeyi kesmiş oluyorsunuz. Kırk, elli, altmış sene sonra bir gün yok ettiğimiz yerin geri gelmesini bekleyeceğiz".

Başkan Aydın sözlerine şöyle devam etti: "Geleceğimiz temiz havada, temiz suda, oksijende, temiz toprakta yani çevrededir. Bu kadar yoğunlaşırken, nüfus artarken, artık ne yediğimizi bile bilemezken yeşilliğin, doğanın, ağacın içinde olmanın ne kadar kıymetli olduğunu hissettik. Ne kadar zengin olursanız olun, doğaya sahip olmadığınızda aslında fakir olduğunuzu unutmamak gerekir. Dolayısıyla doğamızı, çevremizi, suyumuzu, havamızı, toprağımızı koruyalım. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bu yönde bilinçlenmesi çok daha önemli. Bizler de onlara örnek olalım".

Gönüllülerin katkısı

DASKUT Arama Kurtarma Derneği Ekip Lideri Recep Genişler, gönüllü ekiplerinin kampanyaya katılımını anlattı: "DASKUT ekibi olarak tamamen gönüllülerden oluşan bir ekibiz. Eğitimlerimizi tamamlayarak her canlıya yardım eli uzatmak için yola çıktık. Aynı zamanda orman yangını gönüllüsü olarak da eğitim aldık ve Bursa’daki yangınlarda bizzat görev yaptık. Ne yazık ki o güzelim ağaçları söndürmek için sıktığımız her damla su bize gözyaşı olarak döndü. Ben Altınova Mahallesi sakiniyim. Değerli muhtarımızın bir paylaşımını gördükten sonra ekip arkadaşlarımla birlikte ‘1 Kitap,1 Fidan’ kampanyasına dahil olduk. Gözyaşlarımızı bir fidana dönüştürmenin en doğru yol olduğunu düşündük. Yaklaşık 700 kitabı mahalle muhtarımıza teslim ettik. Bugün burada okuduğumuz bu kitapları ve verdiğimiz emeği sizlerin takdirine sunuyorum. Bu organizasyonda katkısı olan tüm birimlere teşekkür ediyorum".

Etkinliğin sonu

Konuşmaların ardından Başkan Erkan Aydın, çocuklarla birlikte fidan dikerek etkinliğe anlam kattı. Etkinlik sonunda Başkan Aydın vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, ‘1 KİTAP 1 FİDAN’ KAMPANYASI KAPSAMINDA KÜTÜPHANELERE ULAŞTIRILAN HER KİTAP BAĞIŞINI YENİ BİR FİDANA DÖNÜŞTÜRDÜ. BURSA’NIN FETHİNİN 700’ÜNCÜ YILI ANISINA DİKİLEN 700 FİDAN, ÇAĞLAYAN MAHALLESİ’NDE TOPRAKLA BULUŞARAK GELECEĞE EN KIYMETLİ MİRASLAR BIRAKILDI.