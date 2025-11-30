Aydın'da Alt Geçitte Araç Yangını — İtfaiye Müdahale Etti

Aydın'ın Efeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Kavşağı alt geçidinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 14:31
Efeler, 15 Temmuz Demokrasi Kavşağı — Öğle saatleri

Yangın, Aydın-Denizli karayolu üzerinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Kavşağı'ndaki alt geçitte öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.T. idaresindeki 35 ZPA 88 plakalı Fiat marka otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın ön kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı durdurarak araçtan inip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri de alt geçidin bir bölümünü trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, aracın çekici marifetiyle bölgeden kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

