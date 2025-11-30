Aydın'da Alt Geçitte Araç Yangını — İtfaiye Müdahale Etti

Aydın'da Alt Geçitte Araç Yangını: İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Efeler, 15 Temmuz Demokrasi Kavşağı — Öğle saatleri

Yangın, Aydın-Denizli karayolu üzerinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Kavşağı'ndaki alt geçitte öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.T. idaresindeki 35 ZPA 88 plakalı Fiat marka otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın ön kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı durdurarak araçtan inip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri de alt geçidin bir bölümünü trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, aracın çekici marifetiyle bölgeden kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AYDIN-DENİZLİ KARAYOLU ÜZERİ EFELER İLÇESİNDE BULUNAN ALT GEÇİTTE MEYDANA GELEN ARAÇ YANGINI PANİKLETİRKEN, ALEVLER İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİ İLE KONTROL ALTINA ALINDI.