Kırıkkale'de Narkotik Denetimi: Üniversite Çevresinde Binin Üzerinde Kişi Sorgulandı

Kırıkkale'de Narkotik Denetimi Üniversite Çevresinde Yoğunlaştı

Emniyet ekipleri gençlerin güvenliğine odaklandı

Kırıkkale'de polis ekipleri, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun bulunduğu bölgelerde uyuşturucuyla mücadele kapsamında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerle gençlerin güvenliğini tehdit eden risklerin önüne geçilmesi hedeflendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üniversite çevresinde geniş çaplı uygulamalar yaptı. Üniversite şehri olarak bilinen Yahşihan ilçesinde şüpheli görülen araçlar tek tek durdurularak detaylı şekilde arandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, sürücü ve yolcuların kimlik ile GBT sorgularını gerçekleştirirken, trafik ekipleri ruhsat, sigorta ve sürücü belgelerini kontrol etti. Sokak aralarında da yaya devriyeler tarafından şahıslar üzerinde denetimler yapıldı.

Uygulama noktalarını yerinde inceleyen İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, ekiplerden sahadaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında müdür yardımcıları ile şube müdürleri de Işık’a eşlik ederek uygulamaların işleyişini takip etti.

Gerçekleştirilen uygulamalarda binin üzerinde kişi ve çok sayıda araç sorgulandı. Kurallara uymayan 6 araca toplam 19 bin 921 lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

