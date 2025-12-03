Kırıkkale'de Narkotik Denetimi: Üniversite Çevresinde Binin Üzerinde Kişi Sorgulandı

Kırıkkale Emniyeti, üniversite çevresinde geniş narkotik denetimi yaptı; binin üzerinde kişi sorgulandı, 6 araca 19 bin 921 lira ceza verildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 00:19
Kırıkkale'de Narkotik Denetimi: Üniversite Çevresinde Binin Üzerinde Kişi Sorgulandı

Kırıkkale'de Narkotik Denetimi Üniversite Çevresinde Yoğunlaştı

Emniyet ekipleri gençlerin güvenliğine odaklandı

Kırıkkale'de polis ekipleri, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun bulunduğu bölgelerde uyuşturucuyla mücadele kapsamında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerle gençlerin güvenliğini tehdit eden risklerin önüne geçilmesi hedeflendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üniversite çevresinde geniş çaplı uygulamalar yaptı. Üniversite şehri olarak bilinen Yahşihan ilçesinde şüpheli görülen araçlar tek tek durdurularak detaylı şekilde arandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, sürücü ve yolcuların kimlik ile GBT sorgularını gerçekleştirirken, trafik ekipleri ruhsat, sigorta ve sürücü belgelerini kontrol etti. Sokak aralarında da yaya devriyeler tarafından şahıslar üzerinde denetimler yapıldı.

Uygulama noktalarını yerinde inceleyen İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, ekiplerden sahadaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında müdür yardımcıları ile şube müdürleri de Işık’a eşlik ederek uygulamaların işleyişini takip etti.

Gerçekleştirilen uygulamalarda binin üzerinde kişi ve çok sayıda araç sorgulandı. Kurallara uymayan 6 araca toplam 19 bin 921 lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

KIRIKKALE’DE POLİS EKİPLERİ, ÖZELLİKLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YOĞUN BULUNDUĞU BÖLGELERDE...

KIRIKKALE’DE POLİS EKİPLERİ, ÖZELLİKLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YOĞUN BULUNDUĞU BÖLGELERDE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRDİ

KIRIKKALE’DE POLİS EKİPLERİ, ÖZELLİKLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YOĞUN BULUNDUĞU BÖLGELERDE...

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de Yoğun Kar Yağışı: Avusor ve Huser Yaylalarında Zor Anlar
2
Sivas'ta Yoğun Sis Görüşü 10 Metreye İndirdi
3
Niyazi Nefi Kara: 'Külçe altınları televizyonda gördüm' — Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi
4
Bakan Göktaş: Engelli Bireylerin Tam Katılımı Hepimizin Ortak Sorumluluğu
5
Dilovası parfüm fabrikası yangını: Hakaret paylaşımı yapan 2 kişi tutuklandı
6
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
7
Başakşehir'de Restoran Yangını: 13 Katlı Siteyi Duman Sardı, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde