Afyonkarahisar'da Mali Müşavir İsmet Çelik'i Öldüren Zanlı Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde mali müşavir İsmet Çelik'i öldüren Abdülselam Buğdacı, güvenlik kamerası incelemeleriyle Ankara'da yakalandı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 18:34
Afyonkarahisar'da Mali Müşavir İsmet Çelik'i Öldüren Zanlı Yakalandı

Afyonkarahisar'da şüpheli yakalandı

Bolvadin'de işlenen cinayetin faili Ankara'da gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, mali müşavir İsmet Çelik'i öldüren Abdülselam Buğdacı yakalandı.

Olay, 28 Ağustos'ta Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Zanlı, Çelik'e ait müstakil evin bahçesine girerek merdivenin altına saklandı ve evinden çıkan Çelik'i vurarak kaçtı.

Çelik, kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayı soruşturan Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki 37 güvenlik kamerasını inceleyerek zanlının kaçış rotasını belirledi. Ekipler, zanlının yaya olarak yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir taksiye binip Afyonkarahisar'a geldiğini; ardından aynı gün Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e, Eskişehir'den İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya otobüsle seyahat ettiğini tespit etti.

Abdülselam Buğdacı, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara'nın Sincan ilçesinde yakalandı.

Olayda kullanılan suç aleti silah, Bolvadin ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde bulunan metruk bir kulübede, patlak plastik topun içerisine saklanmış vaziyette bulundu.

