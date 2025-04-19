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Afyonkarahisar'da Midibüs ve Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 19:14
Afyonkarahisar'da Midibüs ve Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Midibüs ve Otomobil Çarpıştı

Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan bir midibüs ile otomobil arasında meydana gelen çarpışmada toplam 12 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Bolvadin kara yolunun Çobanlar kavşağında gerçekleşti.

Kaza Detayları

Erhan E. yönetimindeki O3 AHF 656 plakalı midibüs, Arif Eren Ö. tarafından kullanılan 15 PR 935 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından hızlı bir şekilde olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda yaralanan 12 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında detaylı bilgi henüz açıklanmadı.

Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi...

Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi...

Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

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