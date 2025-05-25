Afyonkarahisar'da Minibüs Kazasında 6 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, bir minibüsün kontrolden çıkarak araziye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

G.K. (64) yönetimindeki 06 ENT 403 plakalı minibüs, ilçenin Balmahmut köyü mevkisinde sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkarak araziye girdi.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bütün yaralılar, minibüste yolcu olarak bulunan E.E. (40), K.K. (37), H.Ü.A. (56), Ş.Ö. (54), E.K. (37) ve E.B. (39), ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili incelemeler sürerken, durumu iyi olan yaralıların tedavileri devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüsün kontrolden çıkarak araziye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.