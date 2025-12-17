DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,07 0,24%
ALTIN
5.930,51 -0,2%
BITCOIN
3.724.548,42 0,54%

Aksaray Jandarmasından Kaçakçılara Darbe: Kamyonda Binlerce Ürün Ele Geçirildi

Aksaray'da jandarma ekiplerinin Ankara-Niğde Otoyolu'nda durdurduğu kamyonda binlerce gümrük kaçağı ürün ele geçirildi; piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:10
Aksaray Jandarmasından Kaçakçılara Darbe: Kamyonda Binlerce Ürün Ele Geçirildi

Aksaray Jandarmasından Kaçakçılara Darbe: Kamyonda Binlerce Ürün Ele Geçirildi

Operasyonun Detayları

Olay, Ankara - Niğde Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolü sırasında sürücünün tedirgin davranışları üzerine ekipler arama kararı aldı. Yapılan aramada kamyonun çeşitli bölümlerinde çok sayıda kaçak eşyaye rastlandı.

Aramada ele geçirilen malzemeler arasında bin 40 paket kaçak sigara, 480 adet çeşitli oyuncak, 24 kilogram nargile tütünü, 590 paket elektronik sigara kiti, 6 adet epilasyon cihazı, 19 adet saç şekilledirici, 2 adet elektrikli süpürge ve 300 adet ayakkabı bulunuyor.

Ele geçirilen gümrük kaçağı malzemelerin yaklaşık piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira olarak açıklandı. Olayla ilgili olarak sürücü gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

AKSARAY’DA JANDARMA EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU KAMYONDA BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN ELE...

AKSARAY’DA JANDARMA EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU KAMYONDA BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD 16’ncı Kuruluş Yıl Dönümünü Eskişehir’de Kutladı
2
Bakanlık İnceleme Başlattı: Büyükçekmece Huzurevinde Şiddet İddiası
3
İstanbul’da Yeni Nesil Suç Örgütüne 4 Operasyon: 25 Gözaltı, Kadın Tetikçiler Yakalandı
4
Malatya'da CHP'li Ergül Günaydın Partisinden İstifa Etti
5
Kayseri'de Heimlich manevrası: Sosyal medyadan öğrenen nakliyeci bebeği kurtardı
6
Aydın Köşk'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı, Araçlar Küle Döndü
7
Büyükçekmece Emanet Soygunu: İngiltere’ye Kaçan Erdal T. ve Eşi İçin Kırmızı Bülten

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi