Aksaray Jandarmasından Kaçakçılara Darbe: Kamyonda Binlerce Ürün Ele Geçirildi

Operasyonun Detayları

Olay, Ankara - Niğde Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolü sırasında sürücünün tedirgin davranışları üzerine ekipler arama kararı aldı. Yapılan aramada kamyonun çeşitli bölümlerinde çok sayıda kaçak eşyaye rastlandı.

Aramada ele geçirilen malzemeler arasında bin 40 paket kaçak sigara, 480 adet çeşitli oyuncak, 24 kilogram nargile tütünü, 590 paket elektronik sigara kiti, 6 adet epilasyon cihazı, 19 adet saç şekilledirici, 2 adet elektrikli süpürge ve 300 adet ayakkabı bulunuyor.

Ele geçirilen gümrük kaçağı malzemelerin yaklaşık piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira olarak açıklandı. Olayla ilgili olarak sürücü gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

AKSARAY’DA JANDARMA EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU KAMYONDA BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ.