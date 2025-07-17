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Afyonkarahisar'da Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde gerçekleşen kazada 7 kişi yaralandı, yaralıların durumu stabil.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 20:23
Afyonkarahisar'da Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otobüs ile Kamyon Çarpıştı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen kazada, biri çocuk 7 kişi yaralandı. Olay, A.Ş. (43) idaresindeki 03 PS 933 plakalı belediye otobüsü ile, H.D. tarafından kullanılan 68 ADM 761 plakalı kamyonun çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazanın, Afyonkarahisar-Konya kara yolu üzerindeki Ali Kaleli Kavşağı'nda meydana geldiği ve kamyon sürücüsünün ışık ihlali yaptığı iddia ediliyor. Olayın hemen ardından, bölgedeki sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Yaralananlar arasında otobüs sürücüsü A.Ş. ile birlikte biri çocuk toplam 6 yolcu bulunuyor. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi...

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi...

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

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