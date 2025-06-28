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Afyonkarahisar'da Otomobil ve Traktör Çarpışması: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ve traktör çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu kritik.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 10:35
Afyonkarahisar'da Otomobil ve Traktör Çarpışması: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kazada, L.G. (39) yönetimindeki 03 AG 867 plakalı otomobil, Karaağaç köyü yakınlarındaki kavşakta, A.K.Ö'ye (41) ait 03 AGV 357 plakalı traktörle çarpıştı.

Kaza sonucunda, sürücüler ile otomobilde bulunan F.Ç. (71) ve H.Ç. (33) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan F.Ç. ve H.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi...

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi...

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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