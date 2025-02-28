Afyonkarahisar'da Oyuncak Tüfekle Gasbedilen Kasiyer Kurtarıldı

Afyonkarahisar'da oyuncak tüfekle kasiyeri tehdit eden zanlı tutuklandı; gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:58
Afyonkarahisar'da Oyuncak Tüfekle Gasbedilen Kasiyer Kurtarıldı

Afyonkarahisar'da Oyuncak Tüfekle Gasp Olayı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde akaryakıt istasyonunda gerçekleşen gasp olayı dehşete yol açtı. E.S. isimli zanlı, sabah saatlerinde kar maskesi takarak girdiği akaryakıt istasyonunda, elindeki oyuncak uzun namlulu tüfekle (kaleşnikof) kasiyer N.E.'yi tehdit etti.

Olayın Gelişimi

Zanlı, N.E.'ye kasadaki paraları vermesi için baskı yaparak, para çekmecesinden 2 bin 940 lirayı gasbetti. Hızla motosikletle olay yerinden uzaklaşan E.S., akaryakıt istasyonu kasiyerinin durumu polise bildirmesi üzerine kayıplara karıştı.

Polisin Başarılı Takibi

İlk yapılan incelemelerin ardından kamera kayıtları8 saatlik bir süreçte E.S.'yi ele geçirdi. E.S.'nin bir kısmını yaktığı bazı elbiseleri, olay yerinden kaçarken bıraktığı oyuncak tüfeğiyle birlikte bulundu.

Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Gasp edilen 2 bin 940 lira iş yerine geri verilirken, E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, zanlının tutuklanmasına karar verdi.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olayın gerçekleştiği andaki süreç, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına da yansıdı. Bu görüntüler, polisin yaptığı takibin başarısını ve yerel güvenliği artırmaya yönelik alınan önlemleri gözler önüne serdi.

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