Afyonkarahisar'da Polis Çifti, Üniformalarıyla Evlendi

Polis Memuru Çift, Üniformalarıyla Evlilik Töreni Yaptı

Afyonkarahisar'da, polis memuru çift Kübranur Karadoğan ve Furkan Aslan, geleneksel gelinlik ve damatlık yerine üniformalarıyla nikah törenine katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlik, şehrin sevilen polislerinden birinin mutlu gününe ev sahipliği yaptı.

Özel Nikah Törenine Büyük Katılım

Çiftin nikahını kıyan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, etkinlikte anlamlı bir konuşma yaptı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, gençlerin bu özel günlerine şahitlik etmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Allah inşallah bu şerefli üniformaya layık şekilde her iki gencimizi de nice yıllar mutlu etsin", dedi.

Yiğitbaşı ayrıca, çiftin hayat yolculuğunda birbirlerine güç ve kuvvet vermesini dileyerek, ailelerini de kutladı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol da çiftin evliliklerinin mutlulukla dolu geçmesini temenni etti. "Bizde birleşme var, ayrılma asla yoktur" diyerek, güzel bir aile olmaları için dileklerde bulundu.

Hatıra Fotoğrafı ve Gelenek Görüntüsü

Çift, düğün sonrası yakınlarıyla hatıra fotoğrafları çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Evlilik cüzdanı, Vali Yiğitbaşı tarafından çifte verildi. Damat ve geline, mesai arkadaşları tarafından kelepçe takılarak eğlenceli bir gelenek icra edildi.

Törene ayrıca, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, aile yakınları ve çiftin mesai arkadaşları katılarak bu yeni başlangıcı kutladı.

Afyonkarahisar'da polis memuru çift, nikah törenlerine gelinlik ve damatlık yerine üniformalarıyla katıldı.

Afyonkarahisar'da polis memuru çift, nikah törenlerine gelinlik ve damatlık yerine üniformalarıyla katıldı.