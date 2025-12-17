DOLAR
Afyonkarahisar'da Polis Denetimleri: 9 bin 217 Kişi Sorgulandı, 25 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar’da haftalık polis denetimlerinde 9 bin 217 şahıs sorgulandı, 25 kişi yakalandı; silah, uyuşturucu ve elektronik sigaralar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:20
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, son bir hafta içerisinde kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Denetim Sonuçları

9 bin 217 şahıs ve 2 bin 635 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.

Denetimlerde ele geçirilenler arasında 4 tüfek, 16 bıçak, 126 adet sentetik ecza maddesi, 9,84 gram uyuşturucu madde, 5,6 gram uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ile 26 adet elektronik sigara ve likitleri yer aldı.

Ayrıca 32 şahsa 175 bin 552 TL, 40 araca 108 bin 794 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Uygulamanın Kapsamı

Açıklamada, kentin farklı noktalarında denetim yapıldığı belirtildi.

