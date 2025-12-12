DOLAR
Afyonkarahisar'da polisten lise öğrencilerine 'Çocuk Suçları ve Akran Zorbalığı' eğitimi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine 'Çocuk Suçları, Akran Zorbalığı' dahil çeşitli konularda bilgilendirme eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 13:48
Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından lise öğrencilerine yönelik eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Eğitim çalışması İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verildi.

Eğitimin içeriği

Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen bilgilendirme faaliyetinde 'Çocuk Suçları ve Akran Zorbalığı' başlığı öne çıktı.

Program kapsamında Çocuk Suçları, Akran Zorbalığı, Çocuk İhmal ve İstismarı, Suça Karışan Çocuk, Mağdur Çocuklara yönelik izlenecek yollar ile Çocuk ve Polis İlişkileri konularında öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

