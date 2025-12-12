Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Olayın Detayları

Elazığ'ın merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak'ta bulunan 5 katlı metruk binada, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, yangın yerinde inceleme yaptı.

