DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,09 0,15%
ALTIN
5.953,37 -1,73%
BITCOIN
3.937.991,97 -0,76%

Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ Rızaiye Mahallesi'ndeki 5 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:07
Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Olayın Detayları

Elazığ'ın merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak'ta bulunan 5 katlı metruk binada, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, yangın yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ’DA METRUK BİNADA YANGIN

ELAZIĞ’DA METRUK BİNADA YANGIN

ELAZIĞ’DA METRUK BİNADA YANGIN

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Sapanca Gölü’nde kaçak borular, sazlık kesimi ve kıyı işgalleri
3
İsrail'den Lübnan'a Son 4 Günde İkinci Saldırı: Ateşkes İhlali
4
Yakın Doğu Üniversitesi'nden KKTC Merkezi Cezaevi'nde Kadın Mahkûmlara Sağlık, Psikoloji ve Sanat Atölyeleri
5
Aksaray'da Hollanda'dan Gelen Uyuşturucu Operasyonu: Buzdolabında Kokain, Gardıropta Tabanca
6
Başkan Yılmaz Kurtuluş Caddesi'nde: Esnaf ve Mahalle Ziyareti
7
Acıpayam'da Öğrenciler Babalarına El Yapımı Ayakkabı Hazırladı

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?