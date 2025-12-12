DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,09 0,15%
ALTIN
5.953,37 -1,73%
BITCOIN
3.937.991,97 -0,76%

Başkan Yılmaz Kurtuluş Caddesi'nde: Esnaf ve Mahalle Ziyareti

Başkan Oktay Yılmaz, Kurtuluş Caddesi ve Yıldırım Mahalle Muhtarlığı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi, Muhtar Filiz Senal ile görüştü.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:07
Başkan Yılmaz Kurtuluş Caddesi'nde: Esnaf ve Mahalle Ziyareti

Başkan Yılmaz Kurtuluş Caddesi'nde: Esnaf ve Mahalle Ziyareti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, saha çalışmaları kapsamında Kurtuluş Caddesi ve Yıldırım Mahalle Muhtarlığını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Caddedeki dükkanları tek tek gezip esnafa "hayırlı işler" dileyen Yılmaz, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Ziyaretin ardından Yıldırım Mahalle Muhtarlığına geçen Yılmaz, Muhtar Filiz Senal ile görüşüp mahallenin ihtiyaç ve talepleriyle ilgili bilgi aldı.

Talepleri dinliyoruz

"Göreve geldiğimiz günden bu yana Yıldırım’ın sorunlarını çözmek ve daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hizmet üretirken, proje geliştirirken, yatırım yaparken hemşehrilerimizin talep, ihtiyaç ve beklentilerine göre bir yol haritası oluşturuyoruz. Bunun için sık sık ekip arkadaşlarımızla birlikte mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyor ve vatandaşlarımızla, esnafımızla buluşuyoruz. Talepleri dinleyip, ihtiyaçları yerinde görüyoruz. Bundan sonra da mahallelerimizi ziyaret ederek, hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz"

Başkan Yılmaz, mahalle ve esnaf ziyaretlerinin sorunları yerinde tespit edip hizmet önceliklerini belirlemede kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, KURTULUŞ CADDESİ VE YILDIRIM MAHALLE MUHTARLIĞINI ZİYARET...

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, KURTULUŞ CADDESİ VE YILDIRIM MAHALLE MUHTARLIĞINI ZİYARET EDEREK, ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, KURTULUŞ CADDESİ VE YILDIRIM MAHALLE MUHTARLIĞINI ZİYARET...

İLGİLİ HABERLER

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Sapanca Gölü’nde kaçak borular, sazlık kesimi ve kıyı işgalleri
3
İsrail'den Lübnan'a Son 4 Günde İkinci Saldırı: Ateşkes İhlali
4
Aksaray'da Hollanda'dan Gelen Uyuşturucu Operasyonu: Buzdolabında Kokain, Gardıropta Tabanca
5
Başkan Yılmaz Kurtuluş Caddesi'nde: Esnaf ve Mahalle Ziyareti
6
Acıpayam'da Öğrenciler Babalarına El Yapımı Ayakkabı Hazırladı
7
Yakın Doğu Üniversitesi'nden KKTC Merkezi Cezaevi'nde Kadın Mahkûmlara Sağlık, Psikoloji ve Sanat Atölyeleri

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?