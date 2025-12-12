Başkan Yılmaz Kurtuluş Caddesi'nde: Esnaf ve Mahalle Ziyareti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, saha çalışmaları kapsamında Kurtuluş Caddesi ve Yıldırım Mahalle Muhtarlığını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Caddedeki dükkanları tek tek gezip esnafa "hayırlı işler" dileyen Yılmaz, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Ziyaretin ardından Yıldırım Mahalle Muhtarlığına geçen Yılmaz, Muhtar Filiz Senal ile görüşüp mahallenin ihtiyaç ve talepleriyle ilgili bilgi aldı.

Talepleri dinliyoruz

"Göreve geldiğimiz günden bu yana Yıldırım’ın sorunlarını çözmek ve daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hizmet üretirken, proje geliştirirken, yatırım yaparken hemşehrilerimizin talep, ihtiyaç ve beklentilerine göre bir yol haritası oluşturuyoruz. Bunun için sık sık ekip arkadaşlarımızla birlikte mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyor ve vatandaşlarımızla, esnafımızla buluşuyoruz. Talepleri dinleyip, ihtiyaçları yerinde görüyoruz. Bundan sonra da mahallelerimizi ziyaret ederek, hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz"

Başkan Yılmaz, mahalle ve esnaf ziyaretlerinin sorunları yerinde tespit edip hizmet önceliklerini belirlemede kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

