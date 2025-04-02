Afyonkarahisar'da Reklam Tabelasına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, Emre Öztürk (24) yönetimindeki 03 FZ 862 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu üzerindeki Ballık kavşağında bir totem reklam tabelasına çarptı.

Kaza ihbarı üzerine, olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Emre Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza sonrası, savcılık tarafından başlatılan inceleme neticesinde Öztürk'ün cesedi, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu trajik olay, trafik güvenliği konusunda yeniden bir sorgulama ve dikkat çağrısı yapılmasına neden oldu.