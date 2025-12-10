DOLAR
Silifke Devlet Hastanesi'nde İlk Bacak Tıkanıklığı Ameliyatı

Silifke Devlet Hastanesi'nde ilk kez 82 yaşındaki Müslime Tepe'ye bacak tıkanıklığı ameliyatı yapıldı; Op. Dr. Mehmet Ali Yılmaz hastayı sağlıklı şekilde taburcu etti.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:05
82 yaşındaki Müslime Tepe başarılı bir operasyonla taburcu edildi

Mersin’in Silifke ilçesi Silifke Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen bacak tıkanıklığı ameliyatı başarıyla tamamlandı.

Parmağı kesilme riski bulunan 82 yaşındaki Müslime Tepe, sağlık kuruluşuna başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucunda hastaya bacak tıkanıklığı ameliyatı uygulanmasına karar verildi.

Operasyonu, ilçe devlet hastanesinde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Yılmaz gerçekleştirdi. Tepe, ameliyat sonrası dönemi hızlı bir iyileşme süreciyle atlatarak sağlıklı şekilde taburcu edildi. Bu ameliyatın ilçe devlet hastanesinde ilk defa yapıldığı bildirildi.

Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Güngör konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Bu önemli başarı, ilçemizde sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına katkı sağlamakta olup ileri düzey damar cerrahisi uygulamalarının Silifke’de de yapılabildiğini göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Hastanemiz, modern tıbbi altyapısı ve uzman kadrosu ile kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir."

