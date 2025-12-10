Van 112 Çağrı Merkezi 2025'te 1 milyon 277 bin çağrı karşıladı — %75’i asılsız

Van 112 Acil Çağrı Merkezi 2025 raporu: 1 milyon 277 bin çağrı, %75 asılsız

Merkez hattı, çağrıları tek numarada topluyor

İçişleri Bakanlığınca Van’ın Edremit ilçesinde 2 Eylül 2020 tarihinde faaliyete başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 2025 yılında da yoğun mesaisini sürdürdü. Merkez; 112 ambulans ile birlikte 155 Polis İhbar, 110 İtfaiye, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın ve 158 Sahil Güvenlik gibi tüm acil ihbar hatlarını tek çatı altında topluyor.

Çağrı sayıları ve asılsız ihbar oranı

Merkezden verilen bilgiye göre 2025’te toplam 1 milyon 277 bin çağrı karşılandı. Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin çağrı alındığını ve o dönemde asılsız çağrı oranının yüzde 80 olduğunu hatırlatan Merkez Müdürü Ebru Özcanan, bu yıl asılsız çağrı oranının yüzde 75 seviyesine gerilediğini belirtti.

Özcanan, asılsız çağrıların önemli bir kısmının sistemde kısa süreli kapanan aramalardan kaynaklandığını vurgulayarak şunları söyledi: “Bu yüzde 75’in önemli bir bölümü, anons esnasında kapanan çağrılardan oluşuyor. Bu durum, çocukların anne ve babalarına danışmadan telefonu açıp karşı tarafa konuşmadan kapatmalarından kaynaklanıyor ve sistemde asılsız çağrı olarak görünüyor.”

Bilinçlendirme çalışmaları ve sonuçları

Son 7 ay içinde 13 ilçenin 9’unda tüm muhtarlara ve okullara gidilerek bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları gerçekleştirildi. Özcanan, bu çalışmalar sayesinde asılsız çağrıların önemli ölçüde azaldığını ifade etti ve kalan 4 ilçedeki muhtarlara da önümüzdeki bir ay içinde ulaşılacağını açıkladı. Muhtarların desteğiyle mahalle sakinlerinin bilinçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Cezai yaptırımlar öğrencilere ve vatandaşa aktarıldı

Asılsız çağrılara yönelik cezai yaptırımlar da kamuoyuna aktarıldı. Bilgilendirmede yer alan ceza uygulamaları şu şekilde:

İlk asılsız çağrı: 1.500 lira, tekrarında 3.000 lira. Ekiplerin olay yerine sevk edildiği asılsız ihbarlarda, çağrının gerçek dışı olduğunun tespiti halinde 15.000 lira, tekerrürde ise 30.000 lira ceza uygulanıyor.

Özcanan, okullarda para cezası konusunun öğrencilere anlatıldığını ve ebeveynlerin çocukları telefon kullanımı konusunda uyarmasının önemine dikkat çekti: “Asılsız çağrıların önüne geçebilmek için özellikle anne ve babaların çocukları uyarması ve telefon kullanımı konusunda dikkatli olması büyük önem taşıyor.”

Yetkililer, yapılan bilgilendirme faaliyetleri ve muhtar-okul iş birliğiyle asılsız çağrı oranlarının daha da düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

