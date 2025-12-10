Kaymakam Adem Öztürk, Muratdere Köyü 4 bin 500 metre İçme Suyu Hattını İnceledi

Bilecik’in Bozüyük İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Muratdere Köyü’nde yapımı devam eden içme suyu hattında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar Planlanan Takvime Uygun

Kaymakam Öztürk, Köydes projeleri kapsamında yürütülen, 4 bin 500 metre uzunluğundaki içme suyu hattı inşaatını yerinde denetledi. Çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde sürdüğünü yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı.

Öztürk, ziyaretinde köy sakinlerinin sağlıklı ve temiz içme suyuna erişiminin önemine vurgu yaptı ve projenin tamamlanmasının bölge yaşam kalitesine katkı sağlayacağını belirtti.

