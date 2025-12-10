Başiskele'de Yeniköy Termal Tesisi Açılışa Gün Sayıyor

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde inşa edilen Yeniköy Termal Tesisi, açılış için son aşamaya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin turizm potansiyelini artırmak amacıyla hayata geçirilen proje, toplam 10 bin 621 metrekarelik alana kuruldu.

Jeotermal kaynak

Tesisin ısı kaynağını, yerin 930 metre derinliğinden çıkarılan ve sıcaklığı 57 derece olan jeotermal su oluşturacak. Şu anda asma tavan, zemin döşeme, çevre düzenleme ve mekanik imalatlar gibi tamamlayıcı işlemler sürüyor.

Tesisin özellikleri ve hizmetleri

Geleneksel mimari unsurlar taşıyan kompleks 3 bloktan oluşuyor. Yapıda kadın ve erkekler için ayrı termal havuzlar, hamam, sauna ve spa alanları bulunuyor.

Sağlık turizmine hizmet etmesi hedeflenen tesiste ayrıca 8 masaj odası, 3 fizik tedavi odası, hidroterapi üniteleri, jimnastik salonu ve doktor odası yer alıyor. Aileler için özel banyo ve spa alanlarının planlandığı projede, çok amaçlı salon, kafeterya ve 69 araçlık otopark vatandaşlara hizmet verecek.

